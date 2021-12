Se acercan las fiestas y en estas fechas son habituales los grandes eventos ya sean corporativos, de trabajo, con amigos e institucionales para despedir el año de la mejor manera y desear buenos augurios para el año entrante y en la noche del jueves Zaira Nara asistió a una importante celebración donde se llevó todas las miradas por su imponente look.

La conductora compartió algunas imágenes en sus redes sociales del impactante vestido fucsia con aberturas que eligió para la noche de “Los personajes del año” de la Revista Gente. Además, la hermana de Wanda Nara se animó a sumarse a la tendencia de “tanga a la vista” y deslumbró con sus curvas.

“FUCSIA para mi cierre de año”, manifestó en la descripción del posteo en Instagram que alcanzó casi 200 mil “me gusta”. El vestido es una pieza del diseñador Marcelo Giacobbe en tonos vibrantes.

La también modelo subió un video desde el balcón del Hotel Alvear donde dejó ver el frente de su traje, con destellos y muy estético.

De la velada también participaron otras importantes figuras de la farándula argentina que tuvieron un gran 2021 en la televisión como los jurados de “MasterChef Celebrity”, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Darío Barassi, Ángel de Brito, Juana Viale y muchos más.

Wanda-Gate: Zaira Nara recordó su encuentro con la China Suárez

Durante el escándalo del Wanda-Gate, Zaira salió a apoyar a su hermana en medio de su crisis con Mauro Icardi envuelta en versiones de infidelidad con la China Suárez.

La modelo reveló que al conocer todos los trascendidos decidió llamar directamente a la China para despejar todas sus dudas y contó que hasta se reunieron en persona. “Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, confesó en “Flor de Equipo” durante su reemplazo a Flor Peña.

“La fui a ver a la casa. Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella”, remarcó.