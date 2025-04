Zaira Nara eligió un look total black con transparencias y dejó ver que no llevaba ropa interior

Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, Zaira Nara es una de las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento. La hermana menor de Wanda supo construir una comunidad fiel que sigue de cerca cada uno de sus pasos, tanto en el ámbito profesional como personal. A través de las redes, Zaira despliega no solo sus looks más trendy, sino también su visión de la belleza, el bienestar y la moda.

Zaira apostó por las transparencias.

En su última publicación, la modelo compartió una serie de fotos en las que se la ve luciendo un look total black con transparencias, compuesto por una remera negra de tul con mangas largas y una minifalda a tono. El detalle que no pasó desapercibido: debajo no llevaba ropa interior, y para evitar la censura de Instagram, recurrió a un recurso gráfico con dos líneas negras que cubren sus pezones.

El look total black con transparencias de Zaira Nara

La fórmula infalible de Zaira Nara para un look total black

Zaira sabe cómo imponer presencia y marcar tendencia. En esta ocasión, apostó por un conjunto de dos piezas con efecto translúcido que realzó su figura y equilibró sensualidad con elegancia. La minifalda, asimétrica y con drapeado lateral, sumó dinamismo al outfit, mientras que el tajo profundo aportó un toque de audacia ideal para una noche en la ciudad.

El look total black con transparencias de Zaira Nara

En cuanto al beauty look, la modelo eligió una base natural y luminosa, que le dio a la piel un acabado glowy y fresco. En los ojos, un delineado negro cat eye le dio intensidad a la mirada, acompañado por sombras en tonos tierra perfectamente difuminadas y pestañas bien marcadas. Para los labios, eligió un nude satinado, balanceando el maquillaje y aportando definición sin robar protagonismo a los ojos.