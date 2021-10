Yanet García es muy activa en todas sus redes sociales, a través de Instagram se encarga de publicitar su cuenta en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo.

Yanet García encandiló a sus seguidores con un body celeste. (Instagram/@iamyanetgarcia)

En esta oportunidad, la ex “chica del clima” de la señal Televisa publicó una foto en la que se la puede ver lista para una producción de Halloween. La oriunda de Monterrey lució un conjunto de ropa interior de color negro, con sombrero y medias altas a rayas. Además, complementó su look con su cabello suelto, una escoba en la mano y un delicado make up.

“OCTUBRE ¿Estás listo para Halloween” fue el texto con el que acompañó la postal.

La foto que subió Yanet García. (Instagram/@iamyanetgarcia)

Como era de esperar el posteo se llenó rápidamente de “me gusta” y superó la barrera de los 115 mil corazones. También recibió miles de comentarios y reacciones por parte de sus fanáticos más fieles.