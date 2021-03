Ximena Capristo está explorando una nueva faceta como diseñadora y modista desde que comenzó su participación en “Corte y confección famosos”, y, muy orgullosa de sus creaciones, se presta como la modelo perfecta para los modelos que muestra en Instagram.

Recientemente compartió un diseño muy especial que ella misma diseñó, cosió y modeló: un body muy escotado en blanco y negro, que le quedaba espectacular.

“Tuve que diseñar, bailar y defender lo que había cocido. Mucho para un solo día”, comentó después en Instagram, cuando compartió dos fotos del modelo completo, que se complementaba con una campera de cuero muy canchera, en rojo furioso.

Ximena Capristo Instagram @ximecapristo

“Me animé hacer el body y la campera!!!!”, comentó orgullosa. “Vamos x más... Seguimos aprendiendo”, agregó.

Ximena Capristo Instagram @ximecapristo

¿A favor del poliamor?

Provocada por el Bicho Gómez, Capristo reveló recientemente lo que realmente piensa sobre el poliamor, y cómo lo vivió dentro de su pareja, con Gustavo Conti.

“Yo lo propuse en algún momento y me salió mal. Conti arrancó primero por su cuenta. Igual está todo bien ahora. Sino, taza taza y cada uno a su casa. El amor es más fuerte”, dijo Ximena para despejar los rumores de crisis en su matrimonio.

“Estábamos en casa con unos amigos y lo charlamos un montón. Al principio dijimos que a los 50 podríamos abrir la pareja. Como una cosa a futuro. Si él tiene ganas de estar con alguien, puede hacerlo pero yo no me quiero enterar»”, dijo hace un tiempo Capristo, pero al parecer la idea no prosperó, y poco después se supo que Conti le había sido infiel.

Sin embargo, parece que Capristo decidió perdonar, y ahora la armonía reina nuevamente entre una de las parejas más famosas y duraderas del espectáculo argentino, nacida frente a los ojos de todos en Gran Hermano 2, en 2001.