Victoria Villarroel, la famosa venezolana y ex asistente de Kylie Jenner, apostó fuerte en las redes sociales y presentó su nueva colección de trajes de baño.

//Mirá también: Victoria Villarroel posó con una microbikini roja y se sumó a la tendencia del “underboob”

Victoria Villarroel Instagram | Instagram

La empresaria es dueña, junto con su hermana Sofía, de la marca “Gonza”, que se dedica al segmento de ropa para la playa, con diseños juveniles y coloridos.

Y siempre fiel a sus admiradores de Internet, no quiso perder la oportunidad de compartirlo en su cuenta de Instagram, donde mantiene atentos con su actividad a más de 1.7 millones de seguidores.

Victoria Villarroel (Instagram/victoriavillarroel)

Suele postear escenas de su lujosa vida, los viajes y deportes que realiza e incluso momentos de su vida familiar. Y la producción de fotos y videos de marcas son uno de los fuertes de Victoria.

Ahora colocó una fotografía donde se la ve sobre un carro metálico con ruedas, a modo de mesada, y ella está recostada de espaldas, con las piernas cruzadas y los brazos extendidos.

Victoria Villarroel Instagram | Instagram

//Mirá también: Florencia Peña al borde de la censura: posó con lencería de tiritas finitas y sin corpiño

Lleva el cabello recogido y su característico flequillo y luce una micro bikini estampada en tonos azules y rojos fuertes. Complementa el conjunto con guantes largos de la misma tela y zapatos de diseño, altísimos y dorados.

Victoria agradeció en el epígrafe a todos los que trabajaron para la producción y alcanzó casi 35 mil “likes” en poco tiempo.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Wow”, “Bella”, “Tan así”, “Sexy” o “Adorable” fueron los más destacados.

Victoria Villarroel y la fama

La venezolana Victoria Villarroel Gomero, tiene 29 años y la fama la hizo con mucho trabajo, no llegó de repente. Se mudó muy joven a Los Ángeles para estudiar en el Fashion Institute of Desing and Merchandising.

Victoria Villarroel, modelo venezolana

Luego comenzó a trabajar junto al clan Kardashian- Jenner y como asistente personal de Kylie Jenner.

Hija de Leonardo Villarroel y Helena Gomero, que también viven en Los Ángeles, California, tiene dos hermanos: Leonardo, que también está en el mundo de los bloggers.

Y su hermana Sofía, una celebridad en las redes sociales que ahora comparte el sueño de la marca propia junto a su hermana.