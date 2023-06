Victoria Villarroel es una modelo e influencer venezolana, que alcanzó la fama al ser la asistente personal de Kylie Jenner, también modelo y miembro del clan Kardashian, una de las familias estadounidenses más famosas en el mundo.

La belleza y porte de Victoria la llevó a ser una de las celebridades más reconocidas de Venezuela y una reina de las pasarelas. Esto se refleja fielmente en las redes sociales, especialmente Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores.

Victoria Villarroel Foto: Victoria Villarroel

En su perfil de la famosa red social de la camarita, Victoria lleva compartidas más de 260 publicaciones, entre las cuales se destacan sus looks cargados de sentido fashionista y con toques de sensualidad que terminan por conquistar los corazones de los usuarios de Instagram.

Victoria Villarroel Foto: instagram.com/victoriavillarroel

En esta oportunidad, la modelo compartió un look que se robó todas las miradas. Lució una camisola de algodón al estilo victoriano, con el que casi muestra demás al dejar caer el escote de la prenda por debajo de los hombros.

Desde la cama, Victoria Villarroel casi muestra de más y rompe con la censura en Instagram. Foto: Victoria Villarroel

No es la primera vez que Victoria juega con su sensualidad y las políticas de censura de Instagram. Esto provoca que día a día la modelo no pare de crecer en seguidores en la famosa red social de la camarita.

¿Cómo se conocieron Victoria Villarroel y Kylie Jenner?

En el año 2012, Victoria Villarroel comenzó a trabajar, a la vez que estudiaba en la secundaria, como pasante en Jenner Communications. En un primer momento, la modelo se desempeñó como gerente de oficina de Kris Jenner, matriarca de las Kardashian.

Victoria Villarroel junto a Kylie Jenner. Foto: Instagram/@kyliej

No pasaría mucho tiempo hasta que Victoria se volvería íntima con Kylie Jenner, quien la contrató como asistente personal. En una entrevista, la modelo relató: “Le pedí trabajo a Jenner Communications y fue entonces cuando me contrataron como gerente de oficina. Ya estaba en nómina y las chicas ya me conocían, así que fue fácil que me contrataran”.