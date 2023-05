Desde el piso y mirando fijo a cámara, Victoria Villarroel enamoró a miles con un vestido blanco

Victoria Villarroel es una influencer venezolana, que alcanzó la fama a raíz de ser la asistente personal de Kylie Jenner, modelo y miembro de la familia Kardashian.

Lejos de ser una sombra de Kylie y su familia, Victoria logró imponerse en el universo del espectáculo y dentro de las redes sociales. Es de tal forma que, tiene una cuenta de Instagram con casi 2 millones de seguidores.

Victoria Villarroel Foto: Instagram

En su perfil comparte postales de fashionistas producciones de fotos, outfits diseñados por importantes marcas y recuerdos desde los más exclusivos sitios alrededor del mundo.

Victoria Villarroel Foto: Instagram

En esta oportunidad, Victoria compartió una fotografía que enamoró a sus muchísimos seguidores. Desde el piso y mirando fijo a cámara, la modelo lució un vestido blanco con un delicado encaje de flores.

Victoria Villarroel enamoró a miles con un vestido blanco. Foto: Victoria Villarroel

Al estilo angelical, la modelo no necesitó más que la prenda para lucir bella, ya que, si se observa con atención, se podrá notar que no lleva zapatos, su hairstyle es natural y su maquillaje es en tonos rosados, lo que crea el efecto de ser su propio rubor.

Por último, se puede ver asomar un pequeño tatuaje de mariposas desde uno de sus brazos, un detalle que hacen de su look toda una atracción a la vista.

¿Cómo se conocieron Victoria Villarroel y Kylie Jenner?

Corría el año 2012, cuando Victoria Villarroel comenzó a trabajar, a la vez que estudiaba en la secundaria, como pasante en Jenner Communications. En un primer momento, la modelo se desempeñó como gerente de oficina de Kris Jenner, matriarca de las Kardashian.

Victoria Villarroel junto a Kylie Jenner. Foto: Instagram/@kyliej

No pasaría mucho tiempo hasta que la modelo se volvería íntima con Kylie Jenner, quien la contrató como asistente personal. En una entrevista, la modelo relató: “Le pedí trabajo a Jenner Communications y fue entonces cuando me contrataron como gerente de oficina. Ya estaba en nómina y las chicas ya me conocían, así que fue fácil que me contrataran”.