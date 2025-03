Valentina Cervantes conquistó a Enzo Fernández con la misma marca que usa Antonela Roccuzzo y brilló con un look deportivo

Valentina Cervantes volvió a deslumbrar en redes sociales con su look. La morocha, además de marcar tendencia con sus elecciones de outfit, dejó en claro que no pierde cada oportunidad que se le presenta para mantenerse al día con sus fanáticos en Instagram.

Valentina Cervantes enamora a sus seguidores en las redes sociales.

La modelo e influencer compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que luce un conjunto deportivo en color petróleo, compuesto por un top ajustado y calzas a juego. La prenda pertenece a una reconocida marca de ropa deportiva que ya es un sello entre las parejas de futbolistas, incluyendo a Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez.

El look deportivo de Valentina Cervantes

Su look deportivo y sofisticado no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes la llenaron de elogios en los comentarios.

La novela de Enzo Fernández y Valentina Cervantes continúa

Valentina Cervantes también atraviesa un momento clave en su vida personal. Luego de una separación mediática con Enzo Fernández, marcada por rumores de infidelidad y especulaciones sobre su futuro, la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

“Tuvimos nuestras charlas, también arreglamos las cosas en las que no estábamos muy de acuerdo. Todo bien para seguir con la familia y nuestra pareja”, explicó la influencer. Con estas palabras, dejó en claro que la decisión fue tomada desde el amor y el deseo de mantener la unidad familiar.

Valentina Cervantes reveló cómo fue su reconciliación con Enzo Fernández: “Me preguntó con quién estuve”

Sobre las especulaciones que rodearon su separación, Cervantes fue contundente: “Si él estaba soltero, ¿qué le voy a recriminar? No hay nada que no se pueda arreglar cuando hay amor”, sostuvo. Además, afirmó que no prestó atención a los rumores de terceros y que su enfoque estuvo puesto en la familia.

Cervantes posó frente al espejo y se llevó todos los likes.

Ahora, con la relación nuevamente encaminada, Valentina y Enzo Fernández buscan seguir fortaleciendo su vínculo mientras ella continúa creciendo en el mundo de la moda y las redes sociales.