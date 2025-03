El pícaro comentario de Valentina Cervantes sobre los rumores que vincularon a Enzo Fernández y Nicki Nicole

Luego de que confirmara su reconciliación con Enzo Fernández después de estar tres meses distanciados, la modelo Valentina Cervantes decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre los rumores que vincularon a su pareja con Nicki Nicole.

En un móvil de LAM, la influencer reveló algunos detalles de la vuelta de la pareja y deslizó algunos comentarios sobre la cantante rosarina. “En esos terrenos es mejor no entrar”, respondió cuando le consultaron si habló con el jugador de la Selección Argentina sobre lo que hicieron el tiempo que estuvieron separados.

Sin embargo, Ángel de Brito quiso indagar un poco más y le preguntó: “Vos ponés música en tu teléfono, ¿escuchás a Nicki Nicole?“. “Obvio, en el auto. Ojos verdes me encanta”, contestó sin ponerse nerviosa y revelando cuál es su tema favorito de la joven artista.

El festejo de Enzo con Valentina

“No le pregunté por el rumor. Aparte yo a la chica no la conozco, tampoco la puedo juzgar. A mí no me hizo nada. Y si estuvo con ella estando separados, tampoco”, agregó intentando traer paz a la situación.

Por último, el conductor volvió sobre el tema: “Si están juntos y suena Nicki Nicole, ¿no pone cara rara él? ¿No empieza a transpirar? ¿No le pasan cosas?“. ”No, por ahora no puso. Hay veces que escuchamos Nicki Nicole juntos“, concluyó Cervantes en tono provocativo.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su reconciliación con Enzo Fernández

En diálogo con Ángel de Brito para LAM, Valentina Cervantes contó detalles de su reconciliación con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, con quien tienen dos hijos, Olivia y Benjamín.

“Tuvimos nuestras charlas, arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo, pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia”, explicó la modelo.

Después de repasar algunas de las situaciones que la pareja vivió en los últimos meses, Valentina fue contundente al sostener porqué volvieron: “Si no hubiera amor, hoy no estaría con Enzo”.