Valentina Cervantes habló por primera vez sobre su reconciliación con Enzo Fernández: “Soy de dar segundas oportunidades”

La novela de Enzo Fernández y Valentina Cervantes continúa. Esta vez se agregó un capítulo más feliz a esta historia de amor llena de idas y vueltas. Tras una escandalosa separación, con rumores de infidelidad en el medio, finalmente el futbolista y la influencer se reconciliaron.

Valentina Cervantes regresó a la Argentina luego de su viaje a Europa para llevar a sus hijos a celebrar Año Nuevo con su papá. En medio de este reencuentro, la influencer y el futbolista terminaron de sellar su reconciliación y están nuevamente juntos como familia.

El saludo de Enzo Fernández a Valentina Cervantes por su cumpleaños

Si bien los rumores eran cada vez más fuertes debido a indicios que demostraban que estaban juntos otra vez, llegó finalmente la confirmación por parte de sus protagonistas.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su reconciliación con Enzo Fernández

La modelo reveló detalles de su relación en LAM, durante su estadía con Argentina. Allí, explicó de cómo fue se dio la reconciliación. “Tuvimos nuestras charlas, también arreglamos las cosas en las que no estábamos muy de acuerdo. Todo bien para seguir con la familia y nuestra pareja”, explicó la influencer.

Seguidamente, reconoció que le dio una segunda oportunidad porque todavía prevalecía el amor. “Si no hubiera amor, yo no estaría con Enzo, y eso es lo que sobra. Yo accedí a darle una segunda oportunidad, y suelo dar segundas oportunidades, más cuando son familia”, expresó con calma.

“Fue una charla íntima y se extrañó todo No me sorprendió (darse una oportunidad) porque sé cómo es y los valores que tiene (...) Nos reencontramos como pareja”, continuó diciendo la joven de 25 años sobre la reconciliación.

En cuanto a las relaciones casuales que habrían tenido durante su ruptura, Valentina fue firme al confirmar que no quiso indagar en ese terreno. “En esos terrenos es mejor no entrar. Aparte si él estaba soltero, ¿qué le voy a recriminar?“, remarcó con fuerza.

Así fue la segunda oportunidad de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Días de su cumpleaños, que celebró rodeada de amigos y familia, Valentina Cervantes regresó al país y fue interceptada por la prensa en el aeropuerto. Allí, la influencer frenó para hablar en un móvil con Pamela David y respondió todas las preguntas.

Acerca de los rumores de un candidato, también jugador de la Selección Argentina, Valentina Cervantes aclaró: “No es así, ese rumor que se corrió no sé de dónde se filtró (...) Hay veces que pasa que se filtran cosas, pero no, es mentira que me escribió un jugador de la Selección.

Respecto a cómo fue la charla para volver a intentarlo, Valentina contó detalles precisos. “Yo fui a llevar a los nenes en Año Nuevo y ahí pudimos hablar”, reveló. “No hay nada que no se pueda arreglar”, sostuvo tras aclarar que sigue habiendo amor y que van a volver a apostar por la familia que formaron.

Finalmente, sobre su futuro profesional y los proyectos laborales en Argentina, la influencer explicó que va a viajar por trabajo y que, de ser necesario, su hija mayor se quedaría con Enzo Fernández, ya que está en etapa escolar, y ella vendría al país solo con su hijo pequeño.