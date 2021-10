En el más reciente episodio de “Bake Off Argentina”, los comentarios de un participante sobre el supuesto favoritismo hacía otra concursante no pasaron desapercibidos.

Se trató de Emiliano, quien cuando tuvo la oportunidad de hablar con Damián Betular en su puesto de cocina expresó su inconformidad con la situación que se vive con una compañera de cocina.

Emiliano de Bake Off se enojó y le dijo al jurado que tenía favoritos en la competencia

El pastelero oriundo de Capitán Sarmiento le confesó al jurado que sentía una sensación de injusticia, ya que cierta participante no cumple con todos los requerimientos de las pruebas pero, aún así, se mantiene firme en la competencia.

“Si hay una consigna clara y no la cumplís, chau. Ayer, por ejemplo, hubo una compañera que no la cumplió y estuvo bien”, aseguró.

Luego Paula le preguntó: “¿Decís que hubo veces en las que no se cumplieron las consignas y el jurado no lo notó?”

“No sé si no lo nota, pero quizás no se marca tanto”, respondió el concursante, a lo que Betular preguntó: “¿decís que somos exigentes con algunos y con otros no?”

“Es lo que se ve de afuera”, replicó Emiliano.

Quién es Emiliano Dibernardi

Emiliano tiene 21 años, es oriundo de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Es uno de los favoritos del público, aunque también suele estar en las polémicas y conflictos del concurso.

Se convirtió en el pastelero del día aunque su comentario no pasó desapercibido.

Ha sido pastelero de la semana y también ha estado entre los peores postres del día. Su característica más conocida es que siempre está sonriendo y envía besos al aire.