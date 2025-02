Ultra escote y sin ropa interior, el sensual look de Mia Khalifa para un impresionante desfile

Mia Khalifa encendió las redes con un look impactante durante su paso por el exclusivo desfile de DSQUARED2. La influencer y ex actriz de cine para adultos, que acumula más de 26.1 millones de seguidores en Instagram, no pasó desapercibida y dejó a todos boquiabiertos con su elección de vestuario.

Desde la primera fila del evento, Mia demostró que sabe cómo robarse todas las miradas. Con una mezcla de elegancia y sensualidad, apostó por un vestido blanco de tul que evocó el estilo de una diosa griega, pero con un toque audaz que encendió las redes sociales.

El vestido impactante y lleno de detalles que lució Mia Khalifa

Para la ocasión, Mia Khalifa eligió un vestido blanco largo hasta el piso, con una imponente capa que realzó su presencia. La prenda destacó por un ultra escote pronunciado que dejó en evidencia que no llevaba corpiño, un detalle que sumó a la sensualidad del look. Además, la espalda semidescubierta aportó un toque sofisticado y equilibrado a la apuesta fashionista.

Khalifa levantó la temperatura en un desfile.

Los accesorios también jugaron un rol clave en su outfit. Mia complementó con pulseras, anillos y un collar dorado, logrando un estilismo digno de una pasarela. Su cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural con destellos dorados le dieron el toque final a su look deslumbrante.

“Feliz retorno de Saturno @dsquared2, 30 años de colecciones ICÓNICAS, modelos icónicas, desfiles icónicos... ¡Felicidades, por 30 más! Me siento muy honrada de haber presenciado esto en persona, les voy a contar a mis futuros hijos sobre cuando su mamá vio a Yasmin Windjalum caminar en persona”, escribió en su posteo que ya acumuló más de 655 mil likes.

El look de Mia Khalifa.

Los halagos no tardaron en llegar: “Omg, se ve bonita”, “Siempre linda” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, confirmando una vez más que Mia Khalifa sigue siendo una referente en el mundo digital y la moda.