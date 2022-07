Tini Stoessel cuenta con una comunidad de 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En su perfil acostumbra compartir fotos de sus shows, de sus vacaciones y también de los outfits más cancheros que utiliza.

Tini Stoessel posó con una bikini verde. Foto: Tini Stoessel

Recientemente compartió un look que la rompió toda. Se trata de una bikini verde manzana, con la parte de arriba rígida y la de abajo con estampado de margaritas. Además en su cabeza llevó una bandana amarilla y en su cara unos lentes de sol.

Qué opina la familia de Tini Stoessel sobre su romance con Rodrigo De Paul

Juan Etchegoyen aseguró en su programa radial que la familia de Tini Stoessel no estaría contenta con el romance que tiene su hija con un hombre enredado en tantas polémicas últimamente. Desde que De Paul y Tini comenzaron a salir los rumores han ido escalando. Se la acusó a ella de tercera en discordia y actualmente hay un conflicto entre Camila Homs y el futbolista por la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común.

La historia de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel muy acaramelados. Foto: Instagram

“A la que menos le importa todo sería Tini, ella está sumamente enamorada de Rodrigo y ve todo con tranquilidad pero a la familia de la cantante no le da lo mismo todo esto, no le gusta el quilombo”, contó el periodista. Juan aseguró que “La molestia viene de parte de los padres de la cantante que no ven con buenos ojos este perfil, le gustaría que todo sea más bajo perfil, que pase desapercibido y esto no está ocurriendo”