Tini Stoessel se encuentra en un gran momento profesional. Con el reciente lanzamiento de su sencillo “Miénteme” junto a María Becerra explotó todos los rankings e incluso viralizó su coreo en TikTok.

Tini Stoessel Instagram | Instagram

Pero a pesar de seguir rompiéndola en la música, sus fans disfrutan ver su día a día en las redes. Es que en Instagram suma 15.4 millones de seguidores, y allí postea todos los detrás de escena y luce su figura.

Tini se encuentra vacacionando en Miami, Estados Unidos. El hemisferio norte esta adentrándose en el verano y ella ya lo notó. Posteó una imagen con una diminuta bikini azul desde un yate.

Tini Stoessel Foto: Instagram @/tinistoessel

La cantante combinó el look con unos anteojos de sol negros fiel a su estilo trapero que van de la mano con su nuevo piercing en el labio inferior.

“Hoy quiero vivir mis 24″, escribió en el pie de foto. La frase hace referencia a su canción “22″, que lanzó hace dos años y fue todo un éxito.

Tini Stoessel Foto: Instagram @/tinistoessel

¿Nuevo romance?

Hace unos días comenzaron los rumores de que Tini estaría saliendo con el futbolista Joaquín “Tucu” Correa. Es que los fans de ambos descubrieron que se habían intercabiado varios “me gustas”.

Tini Stoessel y Joaquín Correa. .

Virginia Gallardo habló al respecto. “Yo estaba con una persona que me dice: ‘Ay, lo fuerte que está este muchacho’ (Correa). Lástima que le pone Me Gusta a todo lo de ella (Tini). Fui y vi Me gusta. Entonces es como la historia de que le puede gustar a él. Fui a ver si ella lo sigue, y ella lo sigue a él también. Nada lo une a él, porque ella hace música y el allá”, dijo.

Al respecto, el conductor de Intrusos Rodrigo Lussich contestó: “Aquí está el detalle. Él tiene 26 años, juega en la Lazio. Es así qué es lo que llama la atención a Virginia, siguiendo los pasos de Juariu, que ella lo sigue”. Es que el “Tucu” sigue a varias famosas pero solo le likea a Tini.