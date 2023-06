Tiene OnlyFans, un sex shop y está triunfando en Gran Hermano Chile: quién es Francisca Maira

El domingo por la noche se dio inicio a la primera temporada de Gran Hermano en Chile, un reconocido reality a nivel mundial. Entre los 18 concursantes, una participante en particular llamó la atención de varios espectadores por su personalidad: Francisca Maira.

Fran Maira es una joven de 23 años que llamó mucho la atención en el primer día de Gran Hermano Chile. Su presencia fue muy destacada y captó la atención de las cámaras inmediatamente. Macarena, su hermana, dio una entrevista a LUN para brindar más información sobre Francisca y contar más detalles acerca de ella.

Además de ser influencer en las redes sociales, Francisca también ha incursionado en un negocio relacionado con la venta de contenido sexual, ya que es propietaria de un sex shop y tiene una cuenta de OnlyFans.

Macarena, su hermana menor, dio una entrevista en Las Últimas Noticias y contó más detalles de la extrovertida joven. A sus padres, no les gusta demasiado el rol que tomó Francisca: “A mi papá no le encanta y mi mamá la asumió. Al final, si es su hija, tienen que quererla no más. Entiendo que les cueste un poco más (entender), sobre todo a mi papá, que le choca eso de las fotos y el OnlyFans”.

“La veo como un personaje positivo. Se va a hacer respetar y está ayudando en todo. Hoy la vi haciendo las compras. Creo que se van a reír mucho con ella, porque es divertida y genuina” siguió diciendo su hermana.

Las declaraciones de Francisca

“Hola, soy Francisca Maira y soy de Las Condes”. Con esas palabras se auto describió la nueva participante de Gran Hermano Chile, conocida simplemente como Fran dentro de la casa.

Tiene 23 años recién cumplidos y una personalidad avasallante que ha acaparado la atención en las redes sociales después del inicio del nuevo programa de Chilevisión. Ella es una joven que no tiene miedo de mostrarse tal cual es.

Fran María de GH en Instagram Foto: Instagram

Según contó en su presentación, es dueña de una microempresa de lencería, una tienda sexshop y, además, como si fuera poco, maneja su propia cuenta de OnlyFans.

Fran dijo que “siempre fui rebelde, el patito negro de mi casa. Siempre quise salir, vestirme con la mini, quizás un escote y a mis papás nunca les gustó mucho”.

“Voy dispuesta a todo. Si hay que enamorarse, me enamoro, si hay que pelarse, se pela, si hay que calentar la sopa, se calienta en el horno, no voy a ser lo que la gente quiere que sea, voy a ser lo que yo quiera ser”, confirmo.

También tiene un podcast llamado “Las Bling Bling”, que actualmente está en pausa, y participó como conductora en Vía X Esports.