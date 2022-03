Tamara Báez decidió acompañar a L-Gante en el Lollapalooza Argentina 2022, quien participó durante el último día del festival.

Báez compartió en sus historias de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores, parte de su outfit elegido para la ocasión, además de mostrar el momento en el que cambió de look.

Tamara Báez sigue aumentando su popularidad en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/tamibaez13

La pareja del cantante de cumbia primero posó frente al espejo con un vestido en color beige, al que luego le agregó otros detalles y accesorios.

El look de Tamara Báez para el Lollapalooza. Foto: Instagram/tamibaez429

Tamara eligió el color dorado para destacar durante el evento, con una campera de peluche. También agregó estampado al estilo “animal print” y un maquillaje a juego en los mismos tonos.

Báez no fue la única pareja de alguno de los cantantes que hizo acto de presencia durante alguno de los días del festival, también lo hicieron Megan Fox y Mia Khalifa.

Las cirugías de Tamara Báez

Una foto de cuando Tamara Báez era adolescente se hizo viral en las redes la semana pasada. En esta imagen se detalla que la novia de L-Gante ha tenido varios cambios físicos con el paso de los años.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, cuando tenía 16 años.

Por la repercusión que logró la foto, Báez decidió publicar un descargo, en el que reveló los retoques estéticos que se ha realizado, además de dar a conocer cuál será el próximo.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, remarcó.