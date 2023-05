Stephanie Demner se animó a un tapado de cuero y botas caña alta y conquistó la Fontana di Trevi

Stephanie Demner está en Italia, específicamente en Roma, donde junto a Guido Pella y su hija Arianna están recorriendo cada calle de esta magnífica ciudad que tiene tanto para ofrecer. A la hora de visitar la Fontana di Trevi, la modelo cautivó con un look muy trendy con el que arrasó en redes sociales.

La Fontana di Trevi amerita un look imponente. Es que este atractivo romano encandila a cualquiera, hasta a Stephanie Demner. Para no ser menos, la famosa optó por un look de tonos oscuros pero muy canchero y a la moda con el cual resaltó entre los turistas que se encontraban allí.

Stephanie Demner Foto: Instagram

La estrella de este outfit fue, sin duda, el tapado de cuero negro que usó. A este lo combinó con unas botas de caña alta también negras, una falda de jean asimétrica oscura y una remera negra. Además, sumó una gorra en el mismo color. Un look bastante monocromático y sencillo, pero que supo elevar con accesorios y una pose canchera.

Stephanie Demner en la Fontana di Trevi Foto: Instagram

Stephanie Demner sabía que tenía que caminar muchas cuadras en Roma y es por esto que eligió unas botas que si bien tienen caña alta, son bajas y casi no tienen plataforma. Además, si tenía calor, podía sacarse el tapado y caminar mucho más fresca en pollera y remera manga corta. Una opción de look muy versátil.

Stephanie Demner Foto: Stephanie Demner

Stephanie Demner, feliz con su presente

La famosa recorrió un lugar increíble con su familia, la cual está constituida por Guido y Arianna. Ella se desvive por su hija y juntas se tomaron una foto muy tierna con el Coliseo romano de fondo. Sin duda para enmarcar y guardarla por siempre.

Stephanie encontró al amor de su vida y formó una hermosa familia. Hoy en día sigue trabajando como modelo e influencer, además de ser mamá full time.