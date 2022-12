Mucho brillo y glamour: Stephanie Demner mostró su look ideal para las fiestas

Stephanie Demner se destaca por ser una de las personalidades de las redes sociales más confiables al momento de marcar tendencia en lo referido a moda y belleza, rasgos que la convirtieron en una de las influencers más reconocidas y queridas.

Cada outfit que elige la influencer es seguida como la palabra oficializada e incluso muchas de sus amigas también famosas la toman como referencia. Ante este escenario, en época de eventos, sus historias con el minuto a minuto de sus outfits cobran mayor notoriedad.

Stephanie Demner. (Instagram)

Ayer, Stephanie Demner asistió al evento despedida de año de la marca de cosmética y belleza Estee Lauder. Minutos antes, fue adelantando en sus redes sociales cómo iba a ser el look que luciría a la noche.

La influencer eligió para esta ocasión un outfit de la marca de indumentaria Shibinda. El vestuario fue un mono short con escote hasta el ombligo y y con las tiras hacia uno de los lados en color nude de lentejuelas, con lazo a la cintura de la misma tela. Pero lo que más impactó fue la espalda descubierta.

Stephanie Demner de gala para el gran evento de una marca de cosmética. Foto: instagram

Con las uñas pintadas de rosa, que combinaban con su maquillaje en los mismos tonos suaves, Stephanie Demner acompañó el look con sandalias cerradas, con tiras hasta el tobillo en color piel.

Stephanie Demner Foto: instagram

¿Quién es Stephanie Demner?

Modelo, emprendedora e influencer argentina. Con 31 años, es embajadora de marcas como The Official Pandora, Swatch, Lancome y Chiara Ferragni, crea contenido relacionado a make up, fitness, viajes, moda y lifestyle. con su cuenta de Instagram donde hoy tiene más de 1.400.000 de seguidores.