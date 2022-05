Stefanía Roitman tiene una comunidad de 3,7 millones de seguidores en sus redes sociales. Acostumbra a mostrar su vida, sus outfits, sus paseos, su hermosa relación con Ricky Montaner.

Stefi Roitman deslumbra a sus 3.2 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagam/@stefi

La actriz se fue a vivir a Estados Unidos luego de contraer matrimonio con uno de los hijos de Montaner. Desde allí, en su casa en Miami, Florida, la presentadora compartió un video bailando al ritmo de Rihanna. Con un pantalón ancho verdoso, una camisa del mismo color y un chaleco marrón corto sorprendió a todos sus seguidores.

El look de Stefi Roitman en los Latin Billboard 2021.

El video se ganó más de 40 mil me gustas en poco tiempo. “Divina”, “Hermosa”, “Tremendo”, “Que nivel”, “Baila baila baila”, “Sos una bomba”, “Sos la uno forever”, fueron los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Qué es lo que más le cuesta a Stefi Roitman de la vida con la familia Montaner

Los rumores sobre la crisis de la pareja llenan las páginas de los diarios y el aire de los programas de televisión. Aun así la pareja no se cansa de desmentirlo.

Stefi Roitman y un particular bikini de su marca. Foto: Instagram

Durante el mes pasado la artista se encontró recorriendo junto a su marido Argentina. Al regresar a su hogar expresó en su cuenta de Twitter: “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, aseguró.