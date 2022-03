La actriz, modelo y conductora argentina, Stefi Roitman, subió una serie de fotos con su hermana menor, Chantal Roitman y acompañó la publicación en Instagram con todo un mensaje de amor y protección para ella.

Stefi y Chantal Roitman, ambas posando y sonriendo. Foto: stefroitman

Setfi subió la publicación con todo un mensaje dedicado a su hermana. Foto: stefroitman

“Quería subir algo con @chantalroitman ; por eso. Te amo y extraño mucho mi pollita 🖤🔒 volvamos siempre 🌊🌻🐾 @myhappy_____ #MyHappySquad del amor”, publicó Stefi.

Las fotos de las hermanas en trajes de baño y sonriendo. Foto: stefroitman

Y luego agregó está pregunta con tono “maternal”: “Alguien más se siente una madre con su hermanx menor? es una sensación muy loca. Solo quiero cuidarla y que nada le pase jamás. Lo siento, 100% maternal, no sé. También me pasa con amigas… y es que no seeeee, no puedo con eso 🖤🖤🖤 así soy, y a veces lo padezco.. pero 😇🤷🏼‍♀️👭🏼❤️ las amo mucho demasiadooo”.

Stefi le preguntó a sus seguidores si no sienten como ella la necesidad de proteger a sus hermanos menores. Foto: stefroitman

En la publicación, a ambas chicas se las puede ver en trajes de baño, sonriendo y abrazadas. Stefi vistiendo una malla negra y Chantal una blanca y negra de modelo tipo leopardo.

La publicación obtuvo más de 113 mil "me gusta" y 300 comentarios. Foto: stefroitman

Tras los rumores de su separación con Ricky Montaner que comenzaron a surgir hace unos días, luego de que se casaran el pasado 8 de enero, Stefi continúa subiendo fotos a sus redes sin su esposo, y la duda del estado de su relación se sigue manteniendo.