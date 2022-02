Pantalón engomado, botas, chaqueta de cuero y una mini cartera, todo en color negro, fueron las prendas que eligió Stefi Roitman para su “total black”, el cual compartió en Instagram, cuenta en la que la siguen 3.7 millones de seguidores.

Varias poses cancheras frente a la cámara, de perfil y frente, con un labial color rojo vivo, motivos por los cuales conquistó la red social.

“Me agarró el fotógrafo más guapo de la tierra, qué le voy a hacer. Se jodió”, expresó en la descripción del posteo y refiriéndose a su esposo, Ricky Montaner, quien le tomó las fotografías.

Los elogios no se demoraron en aparecer: “Pero que fuegaaaa”, “La más hermosa del mundo”, “Mucha belleza”, “Dale gracias al fotógrafo por estas tremendas fotos”, fueron solo algunos.

Stefi Roitman y el mensaje a sus seguidores después de una pequeña intervención quirúrgica

Hace unos días, Stefi Roitman sorprendió a sus fanáticos al decir que se había hecho una pequeña intervención quirúrgica, pero que se encontraba bien. Es por esto que la rubia quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y compartió un reel en la que sela ve bailando.

“Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire, que rico. Estoy recuperándome de una intervención que me hice hice en las zonas bucales. Hoy me siento mejor”, expresó.