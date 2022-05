Este domingo se realizaron los 50° Premios Martín Fierro. La celebración fue en el hotel Hilton de Puerto Madero y fueron más de 700 asistentes. Sol Pérez sin duda fue una de las participantes que más dio de que hablar por su outfit.

Sol Pérez conquistó con un vestido de cuero negro bien cortito

El Underboob y las transparencias son una de las tendencias del momento, es por eso que la ex chica clima las eligió para caminar por la alfombra roja de la gran fiesta de la televisión Argentina. El conjunto verde que usó es de Eliana Dresses, constá de un top underboob de mangas abullonadas de encaje con transparencias y una pollera con aberturas de mismo color.

Sol Pérez y su polémico outfit para los Martín Fierro. Foto: Sol Pérez

Al compartir las imágenes de su outfit en las redes sociales, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, 183 mil personas le mostraron su encanto con un me gusta y cientos le dejaron un comentario: “Diosa”, “Facherita eh”, “Sos mi preferida, la más diosa y todo te queda divino, éxitos Sol te mereces lo mejor de este mundo”.

Sol Pérez cautiva a sus seguidores y televidentes con un look sado total black

Las criticas al outfit de Sol Perez

Aunque algunas reacciones no fueron del todo positiva, fueron muchos los seguidores que le expresaron que no les había gustado el look: “No entiendo si Sol Pérez se viste mal siempre a propósito”, “Sol Pérez la peor vestida de la noche no?”, “Solcito mira que yo te amo, pero esta es la primera vez en la vida que ni me gusta mucho tu look, paro a explicar por qué: si tenes escote y transparencia no va tajo, algo más cerrado arriba o muy abierto arriba y más cerrado debajo. Vos tenés tajo, escote y transparencia is too much”, “Tremendo cuerpo el de Sol Pérez, pero porqué tan mal vestida en los MF”

La alfombra roja de los Martín Fierro 2022. (Telefe)

Por su parte el modisto Benito Fernandez expresó: “Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho”. “Me hubiese gustado no tanto tajo”, Agrego Patricia Pomulo.