Mientras atraviesa el aislamiento obligatorio después de dar positivo de Covid-19, Sol Pérez busca entretenerse. Tras unas horas de reposo estricto, donde la conductora de “Noticias de 20 a 22″ (Canal 26) se mantuvo desconectada, regresó al mundo virtual y jugó al challenge “Verdadero o Falso” en Instagram, donde respondió las preguntas de los usuarios.

En su cuenta oficial de esta red social, donde tiene un total de 5,7 millones seguidores, la rubia compartió una sensual foto mediante una historia, en la que mostró un tatuaje en una zona íntima de su cuerpo.

La mediática publicó en las stories una foto donde se observa el tattoo que tiene debajo de su cola, luego de que un seguidor le preguntara cuántos tatuajes se había hecho. “Siete”, respondió ella.

Se trata de una frase que la ex “chica del clima” se tatuó en 2019, en la parte posterior de su muslo derecho: “Fuck your opinion”(”A la m… con tu opinión”). Aunque el diseño no es nuevo, la famosa eligió esa imagen para contestarle al usuario curioso.

Sol Pérez y su tatuaje íntimo.

Además de esta frase, Pérez tiene otros diseños que tienen un significado emotivo para ella. En uno de sus brazos tiene tatuada una frase bíblica y una fecha: “Bendita tú eres, 14-06-1934”. Se lo realizó en honor a una de sus abuelas que murió en un accidente automovilístico.

También se tatuó en uno de los antebrazos otra frase. “Tu fuerza me hace vivir”, pero escrita en latín. Está dedicada a su madre, “por ser una persona que le pone garra a todo lo que hace”, según explicó en una ocasión.

Otro de los escritos se lo grabó bajo el cuello. “Amo saber que cuidas de mí”, la misma inscripción la tienen sus dos hermanos. En la parte baja de la espalda, tiene el dibujo de una nena haciendo patín, deporte que practica desde los 12 años, mientras que en la cintura luce desde hace un tiempo el diseño de una cruz. El séptimo aún no lo dio a conocer...

Esta semana, se confirmó que la mediática y su pareja, Guido Mazzoni, contrajeron coronavirus. Después de conocerse la noticia, Pérez envío un mensaje a sus seguidores. “Queda muy poco para que me den el alta. Cuídense mucho”, los alentó.

Sol Pérez y sus múltiples tatuajes.

Por otro lado, la “Sobri de Pérez” reveló que, luego de dejar la carrera de Derecho, decidió retomar con los estudios con el fin de recibirse y así obtener el título de abogada. “Me anoté de nuevo para terminar, rendí el primer parcial y me saqué 9. Nunca pude finalizar por el trabajo y cuando empecé a hacer la conducción en Canal 26 se cuestionó por qué estaba en el noticiero”, relató recientemente.

“Lo hago porque quería terminar la carrera, pero también me da la tranquilidad de decir ‘yo también tengo un título, si es lo que vos necesitás’. ¿Cuántos conductores hay que no terminaron siquiera el secundario? Y no se les pregunta a los hombres pero a la mujer se la cuestiona por todo”, agregó la influencer, a quien le quedan 18 materias para recibirse.