Sol Pérez siempre enciende las redes. Mientras continua su paso por MasterChef Celebrity y se acerca a la final, no se olvida de estar activa en Instagram.

La futura abogada suma 5.8 millones de seguidores en Instagram gracias a sus posteos de su vida cotidiana, con su novio, sus rutinas de entrenamiento o sus impactantes looks.

En su última publicación, “la chica del clima” posó con un jean con recortes a los costados, unidos nada más que por cadenas, y dejando ver que no tenía ropa interior debajo.

Mostrando sus abdominales, Sol combinó el jean con un top cortísimo de mangas largas negras y así se sumó a la tendencia del “underboob”. La remera blanca luce una estampa que dice “Mi mamá no te quiere y ella quiere a todos”, frase de la canción “Love Yourself”, de Justin Bieber.

El look se completa con una cola de caballo en la clásica cabellera rubia de la conductora y un makeup muy natural en una selfie frente al espejo.

La divertida frase en MasterChef

Con la final del reality de cocina cada vez más cerca, Sol tuvo que trabajar en equipo. Decidió tomar el mando de la tarea y entonces incentivó a sus compañeros a cocinar un bife de chorizo crocante por arriba.

Sin embargo, cuando Gastón Dalmau presentó el plato del grupo y Martitegui realizó preguntas, la modelo fue quien lo defendió. “Yo me encargué de la carne, que tiene una costra que no es una costra..., no es una costra dura, tiene que ser blanda”, explicó.

Los tres miembros del jurado se bajaron del atril y se fueron del estudio ante la insólita frase de Sol. “¡Vuelvan! Quise decir que tenía que ser como una pasta blanda”, intentó defender, entre risas del resto.