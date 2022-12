Sol Pérez dio los “buenos días” en microbikini y desde una piscina diminuta

En la cuenta regresiva para la llegada del verano en la Argentina, Sol Pérez se adelantó y subió la temperatura de las redes sociales con fotos en microbikini desde la piscina.

La presentadora de televisión eligió en traje de baño negro con borde naranja que dejó al descubierto su tonificada figura y su abdomen marcado. Desde el borde de la pileta, dio los “buenos días” en Instagram y revolucionó a sus más de 6.4 millones de seguidores.

Se adelantó al verano Foto: instagram/lasobrideperez

Desde su desembarco a las noches de “Gran Hermano”, Sol Pérez irrumpió en la patanlla de Telefe y sorprende con sus jugados looks y nuevas tendencias en sus outfits. En una de las últimas galas, eligió un conjunto de pollera anudada con top negro a lunares blancos haciendo juego, muy veraniego e ideal para esta época del año.

Sol Pérez Foto: Instagram

La modelo es una de las analistas más comprometidas del reality con observaciones punzantes sobre los participantes, críticas del juego y agudas proyecciones sobre lo que se vive en la casa más famosa del país.

Qué estudia Sol Pérez

Pero además de una carrera en la televisión que logró su gran salto durante su paso por Canal 26 como “chica del clima” y posterior conductora de noticiero, Sol Pérez estudia una carrera de grado para ser una profesional.

Subió la temperatura Foto: instagram/lasobrideperez

Durante cinco años cursó Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero luego de su estrellato, con tantos compromisos laborales se le complicó continuar con el plan académico y debió abandonar. Hasta que en el 2020 se anotó en la Universidad de Siglo 21 para rotomar los estudios y convertirse finalmente en abogada.

Tiempo atrás la joven confesó que se encontraba en el tramo final de la carrera y que esperaba poder recibirse este año. Sin embargo advirtió que aún no le gustaría ejercer la profesión: “No voy a ejercer, no quiero quilombos”, confesó en “Nosotros a la Mañana”.

“Si Dios quiere, me recibo el año que viene (por el 2022). Me falta poquito, ya termino. El otro tema lo voy a ver más a futuro pero todavía no sé…”, aseguró.