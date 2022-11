Sol Pérez apareció en Gran Hermano con un look galáctico: cristales, transparencias y ojos celestes

Si hay un tema que ya es recurrente en Twitter sobre Gran Hermano ese tiene que ver con los outfits de Sol Pérez. Cada vez que la exchica del clima aparece en pantalla deja a más de uno sorprendido por sus looks.

En esta oportunidad, la exchica del clima eligió un estilo “galáctico”, el cual resaltó las transparencias, el plateado y muchos cristales de strass como protagonistas.

Sol Pérez no deja de sorprender con sus looks para Gran Hermano. Foto: Sol Pérez

Sin embargo, el detalle que se llevó toda la atención estuvo en sus ojos, es que Pérez apareció con lentes de contacto en un tono celeste.

Sol complementó su look con accesorios plateados, donde destacó un ear cuff, además de un maquillaje con labios tornasolados.

Sol Pérez y su look galáctico para Gran Hermano. Foto: Instagram

Quién es el favorito de Sol Pérez en la casa de Gran Hermano

Sol Pérez ya tiene un favorito, o por lo menos por ahora. A través de sus redes sociales, la exchica del clima reveló quién es ese participante que más ha llamado su atención dentro de la casa.

“A mí me gusta mucho Julieta (Poggio) porque la veo supertransparente, me parece inteligente, está jugando, se está divirtiendo. En este Gran Hermano, no como en otros, me parece que está garpando mucho el hecho de ser transparente”, confesó Pérez.