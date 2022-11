Desde Jujuy, Sol Pérez cautivó a sus seguidores con una selfie a rostro natural: “Esta luz no necesita filtro”

Sol Pérez se lleva toda la atención de Instagram, cuenta en la que tiene 6.4 millones de seguidores. Es que cautiva con cada una de las publicaciones que realiza. Desde sus momentos entrenando hasta sus fotos en bikini y cada uno de sus outfits.

Sol Pérez cautiva a sus 6.4 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Además de colmar su feed con los extravagantes looks que luce en las galas de “Gran Hermano” (Telefe), la joven de 29 años deleita a sus admiradores a través de sus stories y esta vez no fue la excepción.

Desde Jujuy, donde se encuentra pasando el fin de semana junto a su pareja de hace más de tres años, Guido Mazzoni, Sol cautivó a sus seguidores con una selfie a rostro natural.

Sol Pérez compartió fotos desde Jujuy. Foto: Instagram/@lasobride

“Esta luz no necesita filtros. Hola Jujuy”, fue lo que escribió en la descripción de la imagen. Previo a esto, compartió la increíble vista de Purmamarca y posó con su prometido.

A qué se dedica el novio de Sol Pérez

Guido Mazzoni es abogado y dueño de “Bigg Fit”, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

“Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la panelista en una entrevista con Pronto.