Belén Francese está feliz. Vive el embarazo de su primer hijo con mucha plenitud y lo demuestra cada vez que puede. Así, las redes se convirtieron en aliadas a la hora de compartir como transita este momento tan especial.

El baby shower de Belén Francese.

Con este escenario, la vedette, casada desde hace poquito con el mendocino Fabián Lencinas, sorprendió con una publicación muy especial: completamente desnuda frente al espejo. En las dos fotos se la ve tapándose la parte de arriba con un mano, mientras que para la parte de abajo, acudió a la ayuda de dos emojis.

Fabián Lencinas y Belén Francese. (Foto: Instagram)

“Tan seria porque ya es un tema serio. Necesitaba guardar el día de hoy en esta reciente foto como “el día que me caigo parada”. Si no me caigo para adelante, me caigo para atrás… Como un rebote constante, ja. ¿Les pasó? ¿Les pasa?”, escribió debajo de la imagen.

En los comentarios la llenaron de elogios y buenos augurios, y hasta hubo quienes se animaron a contarle sus experiencias de embarazo. El bebé de Belén ya tuvo su baby shower, un encuentro muy íntimo como también lo había sido su boda, hace unos meses.

Belén Francese (Foto: Instagram)

Aunque todavía no hizo público el nombre que llevará su primogénito, sí contó quienes serán sus padrinos: nada menos que Moria Casán y Marley. “Gracias Belén Francese por ofrecerme ser la madrina de tu hijo, acepto encantada en esta nueva era con gran felicidad”, expresó la One al respecto.