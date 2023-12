Sin filtros: Nati Jota compartió una foto al natural y sorprendió en Instagram.

La periodista, influencer y conductora de OLGA, Nati Jota sigue conquistando a sus seguidores en redes sociales con su inconfundible sentido del humor y autenticidad. Recientemente, compartió un peculiar resumen del mes en Instagram, acompañado de una foto al natural, imágenes de su día a día y una infaltable muestra de su humor.

En el carrousel que publicó, Nati recopiló momentos clave del mes en un carrousel, con momentos importantes y hasta instantes cotidianos para sus más de dos millones y medio de seguidores: desde el descanso al lado de la pileta hasta instantáneas con sus colegas de OLGA, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. También vestida para salir y dedicando tiempo al entrenamiento, la versatilidad de Nati se refleja en cada imagen.

Nati Jota es muy activa en las redes sociales.

Lo que completó el post fue el epígrafe del resumen: “Iba a poner ‘dump de diciembre’ como dice el piberío, pero me acordé que no estoy del todo segura de qué es un dump y, además, hay alguna foto de noviembre y a mí no me gusta mentir ni cuando no hay riesgo ni costo ni nadie involucrado”, bromeó.

Nati Jota al natural Foto: desconocido

La reacción de los seguidores de Nati Jota en Instagram

En un mundo digital marcado a fuego por la imagen cuidadosamente curada y perfecta, Nati como influencer opta por mantenerse fiel a su autenticidad, compartiendo sus experiencias del día a día, en el trabajo o en una salida con amigos, de una manera divertida y contagiosa.

Nati Jota entrenando Foto: desconocido

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de corazones y comentarios positivos de sus seguidores, elogiando su belleza y su intención de publicar una foto al natural.