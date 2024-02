Silvina Escudero y Miriam Lanzoni posaron de espaldas y derritieron Instagram

Silvina Escudero no solo es actriz, bailarina y vedette. Multifacética, la morocha también apuesta fuerte a las redes sociales, donde día a día aprovecha cada oportunidad que se le presenta para mantener actualizados a sus fanáticos y mostrarles sus mejores looks y algunos detalles de su vida personal y profesional.

En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores atentos a sus novedades. Dueña de un carisma único, no pasa por desapercibida y causa sensación con cada look y posteo que comparte en redes con sus fans y esta vez no fue la excepción.

Silvina Escudero enamora con los looks. Foto: instagram

Con motivo del cumpleaños de su amiga Miriam Lanzoni, la morocha aprovechó la oportunidad para compartir una foto en la que posan juntas, de espaldas, ambas con vestidos en animal print. Una bomba que dejó sin palabras a quienes estaban del otro lado de la pantalla.

Silvina Escudero saludó a Miriam Lanzoni por su cumpleaños Foto: Instagram

“Feliz cumpleaños amiga mía, te adoro”, escribió junto a la historia que compartió en Instagram. En la imagen se puede ver a Silvina con un vestido corto con detalles de estampado de cebra, mientras que Miriam posó con un vestido similar pero en animal print de leopardo.

SILVINA ESCUDERO PARALIZÓ EL VERANO CON UNA FOTOGRAFÍA AL LÍMITE

Silvina Escudero comparte su día a día en Instagram con sus seguidores. Looks jugados en donde deja mucha piel al descubierto son las publicaciones preferidas por parte de sus seguidores. Sin lugar a dudas, marca tendencia e impone su estilo con cada uno de sus posteos.

Silvina Escudero impactó en Instagram. Foto: Instagram

En una de sus últimas publicaciones, Silvina Escudero sorprendió a todos y encendió el verano posando sin ropa en una piscina. La bailarina causó sensación y se llevó todas las miradas con su look atrevido al borde de la pileta. En topless, la bailarina llevó únicamente unos lentes de sol XL y el pelo mojado mientras disfrutó del sol y el agua.