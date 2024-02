Silvina Escudero se animó a una microbikini animal print diminuta y posó en primer plano

Silvina Escudero no solo es actriz, bailarina y vedette. Multifacética, la morocha también apuesta fuerte a las redes sociales, donde día a día aprovecha cada oportunidad que tiene para mantenerse al día con sus fanáticos y mostrarles sus mejores looks y algunos detalles de su vida personal y profesional.

En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores. Dueña de un carisma único, no pasa por desapercibida y causa sensación con cada look que comparte en redes con sus fans y esta vez no fue la excepción.

Silvina Escudero comparte sus mejores looks en redes sociales Foto: instagram

Silvina aprovechó las altas temperaturas para hacerse una escapada de fin de semana al Delta. Desde allí, sorprendió a sus fans con una foto en sus historias que levantó la temperatura aún más. En la imagen se puede ver a la modelo en primer plano, con una microbikini animal print en celeste y blanco.

“Día ventoso en el río”, escribió la mediática, aunque eso no le impidió disfrutar del día y compartirlo con sus fans, que siempre están atentos a sus últimas novedades y posteos para regalarle lluvias de “me gustas” y cataratas de comentarios.

SILVINA ESCUDERO PARALIZÓ EL VERANO CON UNA FOTOGRAFÍA AL LÍMITE

Silvina Escudero comparte su día a día en Instagram con sus seguidores. Looks jugados en donde deja mucha piel al descubierto son las publicaciones preferidas por parte de sus seguidores. Sin lugar a dudas, marca tendencia e impone su estilo con cada uno de sus posteos.

Silvina Escudero posó de espalda con una bikini hilo dental ultra sensual Foto: instagram

En una de sus últimas publicaciones, Silvina Escudero sorprendió a todos y encendió el verano posando sin ropa en una piscina. La bailarina causó sensación y se llevó todas las miradas con su look atrevido al borde de la pileta. En topless, la bailarina llevó únicamente unos lentes de sol XL y el pelo mojado mientras disfrutó del sol y el agua.