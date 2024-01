Luego de que Ángel de Brito revelara que perdió un embarazo, Silvina Escudero publicó un contundente mensaje

Silvina Escudero reapareció en las redes sociales después de hablar por primera vez sobre un duro golpe en su vida que tuvo que afrontar: este sería la pérdida de un embarazo de 14 semanas. Aunque la artista no abordó directamente este difícil momento en sus recientes publicaciones, sí mencionó que había estado viviendo una situación complicada que Ángel de Brito señaló sería la pérdida de un embarazo.

Ahora, Silvina hizo un posteo en sus historias de Instagram, donde expresó su molestia por un tema diferente. Es que Escudero reveló que tiene una restricción en la búsqueda de su perfil en la red social, lo que hace que bajen sus vistas: “Si les cuesta encontrarme es porque Instagram me restringió la búsqueda, o sea, estoy baneada erróneamente desde hace dos semanas por una foto en bikini en la playa. Espero pronto se resuelva”.

Silvina Escudero rompió el silencio y habló sobre un nuevo problema. Foto: Instagram

La foto que habría generado todo

Silvina viajó a Punta del Este junto a su esposo Federico y a su hermana Vanina para relajarse y cambiar un poco de ambiente. Desde la playa, la bailarina comenzó a publicar fotos de su día a día en la arena y frente al mar.

Silvina y Vanina Escudero encandilaron en microbikini Foto: Instagram

En algunas de ellas aparece posando con su hermana. En las fotos se las puede ver en microbikini - Silvina con una color rosa y Vanina con una estampado animal print- disfrutando del sol. Para complementar el look eligieron sombreros XL y lentes de sol y ambas llevaron el pelo suelto y al viento.

Silvina y Vanina Escudero encandilaron en microbikini Foto: Instagram

Qué le pasó a Silvina Escudero

En una reciente entrevista con Intrusos (América), Silvina Escudero compartió que prefiere no hablar del tema hasta que haya tenido el tiempo necesario para superarlo.

“Me pasó algo que fue muy feo, la pasé feo y la verdad es que lo compartí con mi círculo más íntimo. (...) Esto decidí guardármelo, no lo podía exteriorizar, no lo pude hacer y todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Ojalá algún día pueda sentarme y contárselos desde otro lugar, ya habiéndolo trascendido. (...) Si lo cuento, me gustaría hacerlo como con un aprendizaje porque si hoy hablo de eso, voy a llorar a mares y me parece que no”, expresó durante la entrevista.

Qué le pasó a Silvina Escudero. / Instagram

Sin embargo, horas después, Ángel de Brito reveló en su programa que esta situación fea que vivió Escudero era la pérdida de su embarazo en la semana número 14.

“Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta. Pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”, reveló el conductor.