El duro relato de Silvina Escudero al hablar de su salud: “Me pasó algo muy feo”

Silvina Escudero es una de las bailarinas más talentosas y queridas del país. Desde que participó del Bailando por un Sueño donde alcanzó popularidad y logró saltar a la fama. A partir de allí participó de obras de teatro, novelas y distintos programas de entretenimiento.

Sin embargo, la famosa no está pasando un buen momento ya que su salud está complicada. A fines del 2023 debió ser operada de una cirugía abdominal y al no hablar del tema, generó preocupación en sus seguidores.

Sin embargo, hace unos días que su hermana Vanina Escudero dio detalles de la salud de Silvina y cómo se recupera. Además de que van a volver a trabajar juntas en un nuevo proyecto relacionado al baile.

“A Sil le tocó un momento bastante duro. Bastante difícil. Ella, la verdad, tiene mucha voluntad de salir adelante. A mí me pone muy orgullosa”, sostuvo Vanina en referencia a la salud de su hermana.

“Quizás en algún momento ella pueda abordar el tema, pero está mejor porque muestra mucha voluntad para superar la situación”, agregó.

Silvina Escudero habló de su salud luego de ser operada

La bailarina habló con Intrusos y contó más detalles sobre su salud. Al hablar sobre esta temporada de verano que se tomó vacaciones, expresó: “Este no iba a ser así, pero sucedió y acá estamos, recuperándose, cargando energías. Iba a hacer media temporada, pero después me tuve que operar en diciembre y surgieron cosas y tuve que cambiar los planes”.

En referencia a su salud, comentó: “Me pasó algo que fue muy feo, la pasé feo. La verdad es que lo compartí con mi círculo muy íntimo, muy personal y privado. Uno necesita energía y guardarse cuando está mal. Ir a Punta del Este fue cambiar de aire. Mi marido, Fede, me dijo que teníamos que ir y fue ir transmutando el dolor en energía. Es por ahí”.

Luego agradeció el apoyo de sus fanáticos: “Yo me siento muy querida y apoyada. Hoy el termómetro son las redes sociales y me lo hacen sentir. Y el periodismo me preguntó desde la empatía y la comprensión. Así como toda mi vida conté todo lo que pasé, las cosas buenas y las que no, esto decidí guardármelo”.