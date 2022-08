Silvina Escudero reveló si es infiel con una foto en un minivestido animal print: “No se mentir”

Silvina Escudero vive momento de felicidad pura. Después de estar en el centro de la escena mediática con su vida amorosa, la modelo pasa sus últimos días como soltera, ya que está a poco de casarse con su novio Federico, con quien lleva 5 años de noviazgo.

La morocha es una de las influencers más populares en las redes sociales, sobretodo después de que abrió su cuenta en Divas el sitio donde las modelos comparten sus fotos al borde de la censura y que los fanáticos enloquecen con sus contenidos.

Silvina Escudero Foto: Instagram

Justamente, para promocionar un poco más de esto, la modelo muestra fotos subidas de tono en su cuenta de Instagram para que sus fans suban la temperatura y entren a comprar ese contenido.

Mientras tanto, a la espera de que llegue el día de su boda, la morocha compartió una fuerte confesión respecto a la infidelidad. Cabe recordar que le ha tocado pasar por diferentes relaciones donde las cosas no terminaron del todo bien y hubo muchas acusaciones cruzadas de rupturas por terceros.

Silvina Escudero desde Mallorca con una bikini negra y corazones blanco. Foto: Instagram/@escudero

Ahora, dio su parecer en un intercambio con todos los fanáticos que quedaron sorprendidos con la revelación de la morocha. La pregunta que desató todo fue si era fiel en general con sus parejas, a lo que Silvina dejó a todos impresionados con una impactante confesión.

“Siempre lo fui. Considero que la infidelidad y la traición son de las peores cosas que puede hacerte tu pareja. No podría hacerlo. No sé mentir por ende no podría”, respondió la morocha.

Silvina Escudero y su confesión sobre la infidelidad. Foto: Instagram/@escuderosilvin

Quién es Federico, el prometido de Silvina Escudero

Silvina Escudero y Federico están juntos hace unos cinco años, sin embargo, vivieron un impasse a fines del 2020. Finalmente, y con las idas y vueltas que pasó Silvina, parece haber encontrado a sus 38 años al hombre ideal con el que desea compartir los años de su vida.

Silvina Escudero y Federico muy enamorados en Europa (Foto: IG @escuderosilvina)

“Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, dijo Silvina en una oportunidad.

El joven no tiene redes sociales, por lo que se sabe muy poco de él. “Me conoció con poca ropa y bailando en la televisión”, aseguró la bailarina que se enamoró de un hombre que no pertenece a al ámbito artístico, sino que se conocieron en otro tipo de ambiente y que, aparentemente, el hombre ya estaba flechado por la famosa.