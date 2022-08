Con más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Silvina Escudero sorprendió a los usuarios de las redes sociales luego de compartir una foto anunciando que se iba a casar. Su novio Federico, con quien está desde 2018 y tuvo algunas idas y vueltas, le propuso matrimonio de una forma muy romántica.

Ahora, la bailarina deslizó la posibilidad de que haya un bebé en camino durante el programa La Noche del Domingo (América TV). Y es que la respuesta que dio ante la pregunta de si estaba embarazada terminó de confundir a los que estaban en el estudio, pero Pitty, la numeróloga, que estaba de invitada, la mandó al frente.

Silvina anunció que se iba a casar. (Instagram Silvina Escudero)

Los indicios que confirmarían el embarazo de Silvina Escudero

“Como ella nació un día 27 de septiembre que es 9, el mes es 9 y 2022 es 6, que es la familia. Me parece que nos está metiendo el perro a todos”, aseguró Pitty ante la negativa de Silvina. Además, Barby Franco también se encargó de deschavarla, y es que grabó a Escudero mientras dormía en el detrás de escena.

Silvina Escudero y Federico muy enamorados en Europa (Foto: IG @escuderosilvina)

Incluso, Franco se encargó de repetir una y otra vez su teoría: “¿Te digo ahora qué cara tiene? Yo el primer mes tenía un poquito de náuseas y ella tiene algo como… ¡cara de náuseas!”, dijo. Sin embargo, la respuesta de Silvina fue poco contundente y no se la notó muy convencida.

“Pero me caso, estoy formando una familia. Si él atravesó el mundo para proponerme esto tiene más valor, porque no es porque estoy embarazada. Por lo menos en ese momento no estaba embarazada”, intentó defenderse Silvina Escudero.

Instantáneamente el estudio festejó la casi confirmación: “¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Se le escapó!”, dijeron a los gritos. Incluso festejaron el posible bebé en camino con un improvisado pogo mientras la hermana de Vanina sostenía su respuesta, diciendo no con su mano.