Gracias a su paso por reconocidos programas como “ShowMatch” y el concurso de “Bailando por un Sueño”, Silvina Escudero demostró su gran habilidad para la danza. Tanto es así que abrió su propia escuela junto con su hermanas Vanina Escudero. Pero en sus redes sociales explota un perfil completamente diferente.

A través de sus cuentas públicas, la también actirz despliega su mayor sensualidad. Tanto es así que sus cautivantes imágenes le dieron un lugar en la obra erótica “Sex” de José María Muscari, donde se lució durante largos meses. Incluso, en una de sus últimas publicaciones se mostró muy sensual con un conjunto de seda.

Las fotos de Silvina Escudero luciendo una remera y una bombacha blanca. Foto: instagram

La bailarina comenzó el día en pijama blanco con detalles de encaje, pero mostró un irresistible cambio en un video que compartió por Instagram. Al ritmo de “I Say a Little Prayer” de Aretha Franklin hizo un clip donde muestra cómo cambia de look en cuestión de segundos.

Para su segundo vestuario Silvina Escudero eligió un pantalón engomado color marró, y un top escotado en un tono más claro. Además reflexionó junto a sus seguidores y expresó sus sentimientos: “Siempre pilas, siempre para adelante, siempre poniéndole huevo. Así soy, así me identifico y así quiero ser siempre”.

“Todos en la vida pasamos momentos hermosos y otros espantosos, lo que nos diferencia es la voluntad que tenemos para afrontarlos. Muchas veces cuesta, pero hay que poner actitud. No me doy por vencida, persevero, busco, insisto, lucho por lo que quiero y los que quiero. ¡Así soy!”, aseguró convencida.

Qué estudia Silvina Escudero

Después de desplegar su carrera en el mundo del arte como actriz y bailarina, Silvina Escudero apostó por dar un gran paso como profesional y ampliar sus horizontes con una carrera terciaria. Días atrás, la artista reveló que comenzó a estudiar locución y remarcó que le va muy bien.

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores con un top de encaje negro y pantalón rojo engomado. Foto: Instagram/@escuderosili

“Es una herramienta más, muy útil para los que trabajamos en los medios de comunicación. Es una carrera que me va a nutrir un montón”, consideró en “Socios del Espectáculo” y soltó: “Me va bien porque soy muy nerd, muy ñoña”.