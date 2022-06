Silvina Escudero no para de sorprender a sus seguidores. La bailarina, que se hizo famosa por su participación junto con su hermana Vanina en el Bailando, comparte en sus redes sociales fotos y videos posando con lencería. Sus fanáticos esperan ansiosos cada uno de sus posteos.

Silvina Escudero coqueteó desde su cama

Es por eso que cuando recientemente publicó una imagen recién salida de la cama, la modelo prendió fuego todo. “Ese momento a la mañana en el que pensas si arrancas o volves a la cama… les pasa? mudanza = espejo sucio. Sepan entender”, fue la frase que eligió para acompañar una serie de fotografías lavándose los dientes frente al espejo, mientras luce únicamente una remera y una bombacha.

Silvina Escudero sorprendió con una foto frente al espejo Foto: Instagram

El posteo se llenó de me gustas y de comentarios de sus admiradores: “Una obra de arte, perfecta”, “Me puedo a llegar a morir, verla en ese espejo tan hermoso. Aguante la belleza de una mujer”, “De 10, que diosa y bonita por dios”, “hola silvina que termines bien tu jornada”, “Que mujer más divina que sos”, “La Morocha mas linda de ARGENTINA”.

Silvina Escudero sorprendió con una foto frente al espejo Foto: Instagram

Cómo fue la mudanza de Silvina Escudero

Silvina Escudero se mudo a una hermosa casa hace pocos días. En las redes sociales confesó cómo había sido el proceso: “CASA NUEVA, VIDA NUEVA ¡Finalmente me mudé!… lo raro es que no me estresé….”

Silvina Escudero compartió en Instagram imágenes vistiéndose. Foto: Instagram

“En los últimos 10 años, desde que me fui de la casa de mis viejos, me mudé infinidad de veces, la pase horrible en todas y cada una de las mudanzas. Parece que eso es cosa del pasado”, contó.