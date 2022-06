Silvina Escudero es una de las celebridades argentinas que más tiempo dedica a las redes sociales, y es que, la bailarina encontró allí la manera de comunicarse con los millones de fans que tiene.

La principal red social utilizada por Silvina es Instagram, allí, la misma posee más de 1.6 millones de seguidores, con quienes lleva compartidos casi 2.5 K de publicaciones.

Es en este sentido que, la bailarina compartió en su cuenta un más que divertido video, dónde, se puede ver su proceso de mudanza: en primer lugar se ve su antiguo departamento, luego todas sus pertenencias embaladas y, por último, su nuevo hogar.

“CASA NUEVA, VIDA NUEVA ¡Finalmente me mudé!… lo raro es que no me estresé…” comentaba en la publicación Silvina, quien, más que feliz de compartir su alegría con sus fans agregó “En los últimos 10 años, desde que me fui de la casa de mis viejos, me mudé infinidad de veces, la pase horrible en todas y cada una de las mudanzas. Parece que eso es cosa del pasado”.

Recién mudada Silvina Escudero protagonizó un blooper con las llaves de su casa

Además de compartir un divertido video sobre su proceso de mudanza, Silvina Escudero relató a través de sus historias de Instagram un gracioso blooper que vivió en la mañana del día viernes.

Rumbo al trabajo, la bailarina se dispuso a abrir la puerta de su nuevo hogar, cuando se percató que había perdido las llaves “Estoy hace media hora buscando las llaves de mi casa y no las encuentro... y cerré con llave... ¿cómo puede ser?” relataba frustrada la misma.

Finalmente, Silvina compartió un video desde arriba de un auto luego de haber logrado salir de su casa, allí comentaba “Pensé mucho en decirles o no dónde estaban las llaves porque me avergüenzo de mi misma... pero bueno, se los debo” y acto seguido mostró que las mismas estaban en ¡el bolsillo de su pantalón!