Silvina Escudero cuenta con una comunidad de 1,6 millones de seguidores en las redes sociales. La modelo ha abandonado hace tiempo ya los programas de televisión para dedicarse con toda al uso de redes sociales.

La bailarina es de las famosas más sensuales de Argentina

La bailarina que se hizo conocida por su participación en el Bailando por un sueño, sabe como usar Instagram para conquistar a todos. Es por eso que cotidianamente comparte fotos con los outfits más atrevidos.

Silvina Escudero posó desde la cama. Foto: Instagram

“Buen día! Como disfruto desayunar en la cama, especialmente los domingos que podemos seguir haciendo fiaquita. ¿Quién es de los míos? Ah y lo mejor que te lo traigan en bandeja, ahí ya es lujo!”, confesó en una publicación que realizó en Instagram, donde se la ve luciendo un minitop pink envuelta en las sabanas y con una taza de Mickey Mouse en la mano.

Silvina Escudero desayunó en la cama y lo compartió con sus seguidores. Foto: Instagram

El posteo generó revuelo entre sus seguidores. Recibiendo miles de me gustas y comentarios: “Buenos Días hermosa”, “Yo soy de los tuyos ¿Desayunamos?”, “Que diosa que estas”, “Linda”, “Mi amor no podes más”, “No puede ser que seas tan hermosa Silvi”, “Siempre tan linda, corazón”, “Te mereces todo, sos el amor de mi vida”, “Que linda mujer por favor”, “Uffff me muero”.

Silvina Escudero lució un minitop pink desde la cama. Foto: Instagram

A qué se dedica actualmente Silvina Escudero

Silvina Escudero confesó en una entrevista que había cambiado su relación con los móviles de tv y los programas porque no la ayudaban a tener paz mental: “Me expuse mucho, la gente sabía mucho de mi vida, y, en un momento, entendí lo importante que es para tu paz mental resguardar ciertas cosas”.

Es por eso que la modelo tomó la definición de dedicarse con toda a las redes sociales y a la actuación. Silvina es una de las famosas que se sumaron a la plataforma DivasPlay, una red donde la bailarina sube contenido exclusivo para sus suscriptores.