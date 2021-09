Si bien es algo común que en algunos parques europeos exista la presencia de animales silvestres, Shakira (44) jamás pensó que uno de ellos iba a querer robarle. Es que, la cantante relató a través de un video, el mal momento que vivió junto a su hijo Milán (8), cuando dos jabalíes le quisieron robar su bolso.

Shakira y Piqué de vacaciones con sus hijos en el Mediterráneo grosby group

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 70 millones de seguidores, la artista mostró su bolso después del ataque en un parque de Barcelona, en donde reside junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos.

“Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque”, comenzó diciendo y siguió: “Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono”.

Las fotos de Shakira junto a sus hijos Instagram Shakira

Sin embargo, la colombiana pudo enfrentarse a ellos y recuperar su cartera con sus pertenencias. “Al final me han dejado el bolso... ¡Me los he enfrentado!”, indicó. Y aunque su hijo fue testigo del hecho y quiso que contara lo que había pasado, el pequeño prefirió mantenerse alejado de la cámara.