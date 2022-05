Romina Malaspina es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. En el ultimo tiempo abandonó su rol como periodista y empezó a dedicarse a su trabajo como cantante y al mundo de las redes sociales.

Romina Malaspina posó desde la playa. Foto: Instagram/romimalaspina

Hace poco tiempo sacó dos canciones: “Color” y “Todo esta bien”. Además se describe a sí misma como “Trade Girl” y trabaja con Cryptos, videojuegos y su música.

Romina Malaspina luciendo un jumpsuit engomado. Foto: Instagram/@romima

“Ustedes ya me conocen, saben que soy un bicho nocturno, a esta hora me pongo a hacer cursos, estoy comprando y vendiendo criptomonedas. Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas”, contó una vez la artista que en Instagram cuenta con una comunidad de 2,6 millones seguidores con quienes comparte imágenes de sus viajes, de su trabajo.

Lució muy elegante Foto: Instagram/romimalaspina

Qué estudio Romina Malaspina

Romina estudió periodismo, pero hace un tiempo ya que no se encontraba y es por eso que abandono la carrera. En estos días la Influencer compartió una imagen que esta al borde de romper las políticas de desnudos de Instagram.

En ella se la ve con un conjunto de pantalón y buzo total white. La particularidad de la imagen es que el buzo lo tiene levantado y casi se le ven los pechos. La InstaStory causó furor entre sus seguidores.