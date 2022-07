Romina Malaspina no para de sorprender a sus más de dos millones de seguidores. Es que día a día la modelo sube contenido a su cuenta de Instagram para mantenerlos informados sobre su labor profesional así como también con detalles de su vida personal.

Esta vez, Romina decidió compartir nuevas imágenes de una vieja producción que causó furor. En el video, que busió a sus historias, se la ve posando para las cámaras con una tanga deportiva negra y un top transparente. “Y ahora me puse más buena pero más mala”, escribió.

Cuál es el tatuaje que se hizo Romina Malaspina y del que se arrepentió

El mayo del año pasado, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.