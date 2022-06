Lejos de perder la elegancia, Romina Malaspina aprovechó el fin de semana para ir a jugar al tenis, y si bien utilizó un conjunto deportivo, sorprendió con unas botas media caña blancas. Las reacciones de parte de sus 2.6 millones de seguidores no tardaron en llegar.

Romi Malaspina cautivó con su outfit. Foto: Instagram/@romi

Con un minibuzo y short de algodón color marrón oscuro, la marplatense posó desde la cancha. Además, lució lentes de sol y resaltó sus labios con un color rosado.

Romina Malaspina sorprendió con su look para jugar al tenis. Foto: Instagram

“¿Tranqui paara venir a jugar una partidita de tennis?”, preguntó la influencer a sus fans, quienes no tardaron en contestar.

“De repente quiero ser nadal”, “Preciosa”, “Muy lindas fotos”, “Pero el verdadero podrán”, “Ganas por goleada”, “Serena Williams un poroto”, “Yo puedo ser tu Nadal... te amooo”, la elogiaron.

Cuál es el tatuaje que se hizo Romina Malaspina y del que se arrepentió

El mayo del año pasado, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.