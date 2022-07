Romina Malaspina tiene una comunidad de 2.6 millones de seguidores en sus redes sociales. Allí interactua con sus fans y sube contenido exclusivo que levanta la temperatura.

Esta vez lució un vestido apretado al cuerpo que tiene una abertura que “muestra de más” y enloqueció a sus fans.

Romina Malaspina cautiva en las redes Foto: Instagram

Sin duda este conjunto está al último grito de la moda. Con una base marrón y lineas de muchos colores, Romina Malaspina luce toda su sensualidad.

En su pecho tiene una abertura que deja poco espacio a la imaginación.

“Nadie quiere salir conmigo”, escribió. Y rápidamente confesó que si alguien se le dice “yo si quiero”, ella se arrepiente y prefiere estar sola.

Romina Malaspina lució un conjunto que dejó sin palabras a sus seguidores Foto: Romina Malaspina

A los pocos minutos obtuvo más de 50 mil “me gustas” y cientos de reacciones.

“Qué hermosa que sos”, “Todos queremos salir con vos”, “La más linda de todas”, “Qué bomba”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió.

Cuál es el tatuaje que se hizo Romina Malaspina y del que se arrepentió

El mayo del año pasado, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

Romina Malaspina cautivó a sus fanáticos Foto: Romina Malaspina

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.