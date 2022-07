Romina Malaspina volvió a deslumbrar con un look súper canchero. La modelo disfrutó de la noche del Día del Amigo con un outfit que se llevó todas las miradas.

Romina Malaspina. Foto: Romina Malaspina

En sus redes, compartió una serie de historias en las que mostró la combinación elegida para una noche de celebración que, a juzgar por las imágenes, comenzó bien casera con tragos de por medio y terminó en un boliche a pura música y divesión.

En cuanto a su estilo, lo que más sorprendió fue su top underboob de mangas largas negro. Completó el look con un pantalón jogger engomado de color marrón claro y unos cómodos borcegos. Para abrigarse, una campera puffer negra.

De qué se arrepintió Romina Malaspina

La modelo hizo una divertida confesión en un mano a mano que tuvo con Pampita, en su programa “Pampita OnLine”. Romina contó que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, de lo cual se arrepintió.

“Era por mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”.

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije ‘bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento’. Por eso me lo hice chico”, explicó.