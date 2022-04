Romina Malaspina es conocida por haber participado en muchísimos programas de televisión Argentinos, es tambien modelo, presentadora, cantante y ahora se autodenomina como “TraderGirl”, es decir comerciante. La artista esta sumergida en el mundo de las Cryptos hace ya un tiempo.

Romina Malaspina Foto: Instagram/romimalaspina

La presentadora vive en Argentina aunque cada tanto se la ve de paseo por los lugares más hermosos. En el ultimo tiempo sus 2,6 millones de seguidores en Instagram la acompañaron por la red social en su recorrida por Dubái, con videos desde el desierto, fotos durante el NFT crypto launch party o también en la cima de la torre de 160 pisos, Burj Khalifa.

Romina Malaspina posó en el desierto de Dubai y enamoró a todos

De vuelta en Argentina

Esta vez posó para sus seguidores desde su país Natal, desde el patio de un bar en Argentina, compartió las imágenes que hicieron subir la temperatura en las redes sociales.

Romina Malaspina posó con su conjunto gris y deslumbró a sus fans. Foto: Romina Malaspina

Posó sentada de costado luciendo un top y unas calzas estilo deportivas en composé. Su look y sus curvas conquistaron a sus admiradores que no tardaron en mandarle sus saludos a la conductora: “Hola hermosa, estas muy linda, espero que estes bien, te mando muchos cariños”, “Romi no se puede creer lo diva que sos, seguí así”, “Te banco y adoro todo lo que haces, sos una gran inspiración”.