Después de una temporada de viajes en los que recorrió Nueva York y Dabái, ya de nuevo en la Argentina Romina Malaspina se ganó la admiración de los usuarios por el tipo de contenido que comparte a diario. Conocida por ser la “chica del clima” de un canal de noticias, supo explotar todo su potencial y abrirse paso en los medios y en las plataformas sociales.

A partir de un escándalo mediático que protagonizó en 2020 por un top con transparencias con el que sin querer mostró de más frente a las cámaras, la presentadora televisiva ganó gran notoriedad y pronto logró dejar atrás aquel incidente para darle lugar a su carrera como profesional. Así no solo creció el número de sus seguidores sino también que amplió sus horizontes y hasta se lanzó como DJ.

Romina Malaspina se despide del verano con una bikini B&W. Foto: Instagram/Romina

Conocida por participar de “Gran Hermano” en el 2015, reúne en su cuenta de Instagram más de 2.6 millones de seguidores que esperan las publicaciones de su día a día. Y en esta oportunidad dejó a los usuarios sin palabras al posar en ropa interior desde el balcón y dejar ver su figura.

La joven de 27 años recibió una lluvia de corazones rojos al mostrarse sensual y hacerle frente al frío otoñal con una postal con poco ropa. Distinto a la mayoría de sus posteos, esta publicación no se trató de un canje ya que no hizo mención a ninguna marca en especial, solo se mostró a sí misma desde un lugar muy sedutor.

La modelo recibió miles de “me gusta” en cuestión de horas y todo tipo de comentarios como: “La más linda del país lejos”, “Qué bomba”, “Reina” y “Buen balcón”. Luego a través de historias y ante la consulta de un usuario contó cuál es su dieta y reveló cómo es su alimentación.

Romina Malaspina posó desde el balcón en ropa interior Foto: Instagram/romimalaspina

“Estoy comiendo cada vez más verdes, menos carbohidratos (pan, harinas). Me encantan las hojas, frutas, frutos secos, yogures y bebidas probióticas”, detalló.

Contó cómo es su dieta Foto: Instagram/romimalaspina

La sorpresiva confesión de Romina Malaspina: tiene novio

La conductora se animó a responder preguntas de los usuarios y más de una vez quisieron saber si se encontraba en pareja. Lo cierto, es que Romina Malaspina nunca se mostró cerca de algún joven en sus posteos, pero esta vez confesó que tiene novio.

Si bien no contó muchos datos de quién es su nueva pareja ya que “no es del medio”, aseguró que prefiere mantener su vida amorosa en “un bajo perfil”.

“Nunca se me vió en pareja porque me gusta mantener mi vida privada muy en bajo perfil. Pero les cuento que actualmente sí estoy en pareja, estoy de novia. Él no es conocido, no es del medio y por eso no lo expongo”, expresó sincera.