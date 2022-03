Es de conocimiento público que Romina Malaspina dedica la mayor parte de su tiempo a viajar por el mundo. Es que la ex “Gran Hermano” muestra cada uno de los destinos que visita en las redes sociales.

Romina Malaspina en el Lollapalooza 2022.

Esta vez, la modelo marplatense sorprendió a sus 2.6 millones de seguidores en Instagram con un recuerdo de su paso por Dubai. Desde un yate, Malaspina posó con un vestido negro de plumas.

Romina Malaspina recordó su viaje a Dubai. Foto: Instagram/@romimalaspina

“Trabajo + disfrute + dubai”, expresó de bajo de la publicación que tiene miles de likes y decenas de comentarios.

“Vos con tantas curvas y yo sin frenos”, “Lo bien que te queda el color negro”, “Hermosa mi reina”, “Con ese look sos un infierno, me volvés loco”, “Derrochás hermosura a más no poder”, “Como siempre sos pura mujer sin duda alguna”, le dijeron.

Cómo se hizo famosa Romina Malaspina

Romina Malaspina se hizo conocida al ingresar a “Gran hermano” en 2015. Una vez que salió de la casa más famosa del país comenzó a realizar varios trabajos como modelo. En 2018 participó del reality “Supervivientes” en España y también fue conductora de uno de los noticieros de Canal 26.

Romina Malaspina al ingresar a Gran Hermano en 2015.

La influencer también es Dj, canta y se dedica al mundo de los negocios virtuales con las criptomonedas.

