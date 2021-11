Veronika Rajek tiene 1,1 millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, su relación con la plataforma no es la mejor. Según comentó la modelo eslovaca, su cuenta fue bloqueada en repetidas ocasiones debido a que la plataforma considera que ella no es una persona real. Asegura que es discriminada por ser “demasiado bonita”.

Veronika Rajek

La instagrammer explicó en declaraciones al sitio Lad Bible que su cuenta recibe denuncias de usuarios que no creen que ella sea una persona real. La modelo señaló que algunos consideran que es un “catfish”, un término que se utiliza en las redes para referir a usuarios que se hacen pasar por otros, e inclusive que se trata de un robot.

Veronika Rajek

“Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que yo existo”, dijo la joven eslovaca.

Veronika Rajek

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa”, señaló la modelo y agregó que vive situaciones similares por fuera de las redes sociales. También confesó que no tiene muchos amigos porque a las personas les intimida su belleza.

“Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”, dijo.