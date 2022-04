En las últimas horas, los rumores de que ASAP Rocky le habría sido infiel a Rihanna, con quien espera su primer hijo, cobraron fuerzas, pero también resonó un nombre. Amina Muaddi fue señada como la tercera en discordia de la pareja.

Rihanna y su pareja A$AP Rocky esperan un bebé (AP)

Pero, ¿de quién se trata? Es una profesional del mundo de la moda, reconocida diseñadora de zapatos e íntima amiga de la cantante.

Amina Muaddi, la supuesta tercera en discordia entre Rihanna y ASAP Rocky. Foto: Instagram/@aminamuaddi

Nació en Rumania, tiene ascendencia jordano-rumana y vivió algunos años en Italia. Apasionada por la moda, estudió en el Instituto Europeo de Diseño en Milán y luego trabajó como asistente del estilista para Condé Nast, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, entre otros.

Pero fue recién en 2013 que se especializó en la industria del calzado y se convirtió en la cofundadora de Oscar Tiye. Cuatro años más tarde lanzó su propia marca, la cual cientos de celebridades eligen lucir.

En su cuenta de Instagram verificada, Amina tiene 1.2 millones de seguidores.

Qué dijo sobre los rumores que la relacionan a Rihanna y ASAP Rocky

Aunque ni Rihanna ni ASAP Rocky hablaron sobre los rumores de separación, Amina Muaddi decidió hacerlo a través de sus InstaStories.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio”, comenzó diciendo.

“Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida”, agrega.

Y finaliza: “Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazada mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio, les deseo a todos un feliz fin de semana de Pascua”.